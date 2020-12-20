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«Беременная» с пресс-конференции Путина рязанка попросила оставить ее в покое
Она сообщила, что беременна и ждет второго ребенка. Внимание к себе она привлекла на пресс-конференции президента, показав табличку с надписью «Я беременна».

Рязанка Александра Безукладова, которая попросила присвоить вице-губернатору Игорю Грекову звание Героя России, попросила оставить в покое ее и ее семью. Об этом сообщил «МК».

«Я бы хотела попросить оставить в покое меня и мою семью, потому что в последние дни телефон разрывается от звонков, потоков грязи и угроз», — сказала Безукладова.

Она сообщила, что беременна и ждет второго ребенка. Безукладова также рассказала, что в ее распоряжении есть информация от жителей Скопинского района о спасенных Грековым людях.

«Информация была получена с места. Кроме того, задавая вопросы жителям, ребята оставили контакты редакции, чтобы, если возникнет что-то новое, нам позвонили. И спустя время, уже после того, как мы опубликовали эти материалы, местные жители нам позвонили и сообщили, что они вышли с инициативой — просьбой как-то отметить или наградить Игоря Грекова», — отметила девушка.

Она добавила, что у нее есть копия обращения к Путину о просьбе присвоить Грекову звание Героя России.

Напомним, девушка попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор. Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся. Она объяснила, почему не рассказала о подвиге вице-губернатора раньше.

Рязанку потребовали наказать за ложь президенту.