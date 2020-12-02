Верховный суд России разрешил не обслуживать людей без масок

Верховный суд России объяснил, что торговые предприятия имеют право отказать в обслуживании клиенту без маски и перчаток. Такое право у них есть, если в регионе использование этих средств обязательно.

Верховный суд России объяснил, что торговые предприятия имеют право отказать в обслуживании клиенту без маски и перчаток. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Такое право у них есть, если в регионе использование этих средств обязательно. Смоленский центр права и социологии хотел оспорить рекомендации Минпромторга об обязательном использовании средств индивидуальной защиты. По мнению истца, это нарушение прав потребителей. Им ответили, что эти рекомендации не имеют обязательного характера и нарушением прав не являются.

«Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют», — говорится в решении суда.