В Сапожковском районе рабочий во время ремонта нашел «клад» и украл его

Жительница Подмосковья наняла рязанца для ремонта дома, который достался ей в наследство от матери. Перед смертью та спрятала накопленные деньги в разных местах.

В Сапожковском районе рабочий во время ремонта нашел «клад» и украл его. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

50-летняя жительница Подмосковья наняла безработного 43-летнего жителя деревни Марфинка для ремонта дома, который достался ей в наследство от матери. Перед смертью та спрятала накопленные деньги в разных местах. Наследница смогла найти лишь часть сбережений и предупредила рабочего, что он должен вернуть деньги, если сможет найти их.

По предварительной информации, мужчина обнаружил в печке импровизированный тайник, в котором в металлической коробочке хранилось 150 тысяч рублей. Он забрал их и потратил.

«Стражам правопорядка стало известно, что к 43-летнему жителю деревни Марфинка на такси из соседних населенных пунктов начали приезжать курьеры и доставлять алкоголь и дорогостоящие закуски, а также приезжали девушки, с которыми он проводил время», — рассказали в полиции.

На рязанца завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ранее его уже судили по этой статье.