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В Рязанском отделении Сбербанка рассказали, как быстро и экономно оплачивать постоянные платежи
Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты, которые упрощают технологию и ускоряют время их проведения. Время, как известно, — очень ценный ресурс. Совершать платежи можно по штрих-коду или QR-коду. Сейчас практически на каждой квитанции есть такой код, его наличие избавляет от необходимости вводить реквизиты.

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты, которые упрощают технологию и ускоряют время их проведения. Время, как известно, — очень ценный ресурс. Совершать платежи можно по штрих-коду или QR-коду. Сейчас практически на каждой квитанции есть такой код, его наличие избавляет от необходимости вводить реквизиты. Это не только существенно сокращает время на проведение операции, но и предупреждает возможные ошибки при вводе информации вручную. Таким способом оплаты можно пользоваться в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, платежных терминалах и банкоматах Сбербанка.

Совершить платеж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто — для этого нужно отсканировать QR— или штрих-код на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию.

Удобно и то, что в Сбербанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Таким образом, клиенты Сбербанка сегодня могут решать подавляющее большинство своих финансовых задач из дома, что особенно актуально в период пандемии COVID-19.

Один из самых быстрых способов — это Автоплатеж. Суть его состоит в том, что банк автоматически в определенный день и в необходимой сумме списывает платежи со счета вашей карты в адрес поставщиков услуг. Особенна эта услуга удобна при регулярных платежах и переводах. День платежа/перевода и предельную сумму вы устанавливаете самостоятельно на свое усмотрение. При этом путем смс вы постоянно получаете информацию обо всех этапах операции: за сутки приходит напоминание о предстоящем платеже. В смс указан поставщик услуги и сумма, а также код отмены операции, если по какой-то причине вы хотите его пропустить. В день проведения платежа приходит смс, подтверждающее списание средств.

Автоплатеж можно подключить самостоятельно в личном кабинете Сбербанк Онлайн, а также воспользоваться помощью сотрудников в офисах банка. Настройки Автоплатежа (дату списания, максимальную сумму и тому подобное) можно менять. Более того, подключенные Автоплатежи не будут облагаться комиссией, а их сумма не будет учтена в расходах лимита в 50 тысяч рублей.