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В Рязани начали устанавливать главную новогоднюю елку
Также пятиметровые ели установят в танцевальных залах ДК «Приокский» и Дворца молодежи. Мероприятия по праздничному оформлению города завершатся к 15 декабря.

В среду, 2 декабря, на площади Ленина начали устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом сообщили в мэрии.

Искусственное дерево высотой 22 метра намерены собрать за 7-10 дней. Ель украсят снежинками, гирляндой и новогодними шарами, на верхушке появится пятиконечная звезда.

Всего в этом году в Рязани установят 32 елки: у КДЦ «Октябрь», ДК «Приокский», у Дворца торжеств, в поселке Солотча, на площади Победы, в сквере Новопавловская роща, сквере Керамзавода, детском городке бульвара Скобелева, сквере Белых журавлей, Добром сквере, поселке Мервино, поселке Соколовка, на улицах Пугачева, Бирюзова, Дружной, Щорса, Высоковольтной, Ситниковской, 2-е Бутырки, Забайкальской, Сельских Строителей, проезде Речников, в усадьбе академика Павлова, ЦПКиО, на Театральной площади.

Также пятиметровые ели установят в танцевальных залах ДК «Приокский» и Дворца молодежи.

Мероприятия по праздничному оформлению города завершатся к 15 декабря.