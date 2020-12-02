В Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Ранее сообщалось об отключении воды в Горроще.
Утром в среду, 2 декабря, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.
На время аварийно-восстановительных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- Касимовское шоссе, дом 23, дом 23 корпус 1, дом 25, дом 25 корпус 3, дом 25 корпус 4, улица Кальная, дом 22;
- улица Связи, дом 7, дом 9а, дом 10, дом 10б, дом 11, дом 11а, дом 12, дом 13, дом 14, дом 14 В, дом 14 В стр. 4, дом 15, дом 16, дом 17, дом 17а (школа №38), дом 18, дом 19, дом 20, дом 22;
- улица 1-я Прудная, дом 22, дом 24, дом 24а;
- улица Соколовская, дом 1 В, дом 2а, дом 2б;
- Московское шоссе, дом 45 корпус 1;
- улица Трехреченская;
- улица Семчин Лоск;
- Озерной проезд;
- улица Дачная (Семчино);
- 1-й Озерный переулок;
- 2-й Озерный переулок;
- 3-й Озерный переулок;
- 4-й Озерный переулок;
- 5-й Озерный переулок.
Ранее сообщалось об отключении воды в Горроще.