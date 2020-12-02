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В Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Ранее сообщалось об отключении воды в Горроще.

Утром в среду, 2 декабря, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийно-восстановительных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дом 23, дом 23 корпус 1, дом 25, дом 25 корпус 3, дом 25 корпус 4, улица Кальная, дом 22;
  • улица Связи, дом 7, дом 9а, дом 10, дом 10б, дом 11, дом 11а, дом 12, дом 13, дом 14, дом 14 В, дом 14 В стр. 4, дом 15, дом 16, дом 17, дом 17а (школа №38), дом 18, дом 19, дом 20, дом 22;
  • улица 1-я Прудная, дом 22, дом 24, дом 24а;
  • улица Соколовская, дом 1 В, дом 2а, дом 2б;
  • Московское шоссе, дом 45 корпус 1;
  • улица Трехреченская;
  • улица Семчин Лоск;
  • Озерной проезд;
  • улица Дачная (Семчино);
  • 1-й Озерный переулок;
  • 2-й Озерный переулок;
  • 3-й Озерный переулок;
  • 4-й Озерный переулок;
  • 5-й Озерный переулок.

Ранее сообщалось об отключении воды в Горроще.