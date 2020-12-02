В России предложили убрать из паспорта лишнюю графу

В России предложили убрать из паспорта графу «паспорт выдан». Из-за ошибок в ней чиновники отказываются принимать важные заявления, даже если остальные реквизиты указаны правильно.

Эксперты Российской общественной инициативы предложили убрать из паспорта графу «паспорт выдан». Об этом в среду, 2 декабря, сообщает МК.

В этой графе указывается, где гражданин получил паспорт. Эти сведения о паспортном столе уже зашифрованы в коде подразделения.

По мнению авторов инициативы, правильно написать полное название отделения сложно. Из-за ошибок в его названии чиновники отказываются принимать важные заявления, даже если остальные реквизиты указаны правильно.

Напоминаем, что строку о выдаче паспорта уже убрали в загранпаспортах и водительских правах.