В Подмосковье иностранку задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери
28 ноября в съемной квартире в Мытищах нашли тело новорожденной девочки. Экспертиза показала, что младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
В Мытищах женщину задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери. Об этом РИА Новости
28 ноября в съемной квартире в Мытищах нашли тело новорожденной девочки. Экспертиза показала, что младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
Матерью ребенка оказалась иностранка 1990 года рождения. Женщина родила девочку в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия.
Следком возбудил уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Женщину допрашивают.