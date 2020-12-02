В Подмосковье иностранку задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери

28 ноября в съемной квартире в Мытищах нашли тело новорожденной девочки. Экспертиза показала, что младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

В Мытищах женщину задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери. Об этом РИА Новости сообщает сайт ГСУСК России по Московской области.

28 ноября в съемной квартире в Мытищах нашли тело новорожденной девочки. Экспертиза показала, что младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Матерью ребенка оказалась иностранка 1990 года рождения. Женщина родила девочку в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия.

Следком возбудил уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Женщину допрашивают.