В первом регионе России 31 декабря объявили выходным

В Белгородской области 31 декабря объявили выходным днем. При этом врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков дал распоряжение руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий 26 декабря сделать рабочим днем.

Последний день года сделали выходным в Белгородской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По решению Правительства РФ 31 декабря 2020 года в стране будет рабочим днем, однако субъекты и предприятия имеют право сделать его выходным.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков дал распоряжение руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий 26 декабря сделать рабочим днем. А 31 декабря работникам подразделений предоставят день отдыха.

Гладков также рекомендовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам принять аналогичное решение.