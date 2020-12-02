В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -15 градусов

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В ночь на четверг, 3 декабря, в Рязанской области похолодает до -15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -11, -6 градусов, местами до -15 градусов; днем -7, -2 градуса.