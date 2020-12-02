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В Кемеровской области за убийство соседа осудили пенсионера
В Кемеровской области за убийство на восемь лет осудили 67-летнего пенсионера. Пострадавший и убийца вместе пили.

В Кемеровской области на восемь лет осудили 67-летнего пенсионера. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает VSE42.RU.

В октябре 2019 года в огороде одного из частных домов Юрги обнаружили труп. Следствие предположило, что жертву убил хозяин дома. Оказалось, пострадавший и убийца пили вместе. Потом хозяин попросил гостя уйти, но тот отказался. Будущий пострадавший ударил пенсионера бревном по голове. Тогда тот взял нож и ударил им обидчика в грудь.

В отношении пожилого человека завели дело по статье 105 УК (убийство). Суд приговорил его к восьми годам строгого режима.