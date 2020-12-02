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Совфед одобрил закон о лишении свободы за нарушение территориальной целостности России
Совет Федерации одобрил пакет законов, который устанавливает наказание за отчуждение части территории России. Речь идет о лишении свободы, а также об административной ответственности.

В среду, 2 декабря, Совет Федерации одобрил пакет законов, который устанавливает наказание за отчуждение части территории России. Об этом передает ТАСС.

Речь идет о лишении свободы от 6 до 10 лет, а также об административной ответственности за публичные призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые. В таком случае штраф для граждан составил от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч.

За нарушение в интернете граждан накажут штрафом от 70 до 100 тысяч, должностные лица — от 100 до 200 тысяч, броица — от 300 до 500 тысяч.