СМИ: Учителя боятся массовой вакцинации от коронавируса

Учителя боятся массовой вакцинации от коронавируса, так как не доверяют вакцине «Спутник V». Опасения в учительском сообществе есть, но они такие же, как и в обществе в целом.

Учителя боятся массовой вакцинации от коронавируса, так как не доверяют вакцине «Спутник V». Мнение URA.RU высказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Рассуждая на тему обязательной вакцинации педагогов, Луховицкий отметил, что опасения в учительском сообществе есть.

«Я думаю, что опасения в учительском сообществе по поводу вакцинации [от коронавируса] примерно такие же, как и в обществе в целом. Как и в любой стране и обществе есть люди, которые вообще против прививок. Есть люди, которые считают, что прививки, именно эти, их проверка была проведена не идеально. Но есть достаточное количество учителей, которые считают, что прививка нужна, и что это вполне оправданная вещь», — приводит издание слова Луховицкого.

Он отмечает, что вряд ли в России начнутся массовые забастовки из-за отказа учителей делать прививку от коронавируса.

«Если бы от российских учителей вообще можно было бы ожидать каких-то активных действий, я был бы счастлив. К сожалению, это не так. И если уж российские учителя терпят, что им платят ничтожные деньги, заставляют черти-что делать, и как только не издеваются, и они молчат, то почему именно из-за этого они будут протестовать?» — рассказал сопредседатель профсоюза.

Напомним, Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Стартовать она должна с 7 по 13 декабря. Ранее Геннадий Онищенко включил педагогов в группу риска. Он считает, что учителям необходимо пройти вакцинацию.