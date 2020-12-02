Скончался сыгравший доктора Борменталя актер Борис Плотников

На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. Наибольшую известность ему принесла роль Борменталя в фильме «Собачье сердце».

На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Наибольшую известность Плотникову принесла роль доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Его дебют состоялся в картине Ларисы Шепитько «Восхождение». Также Плотников работал в театре и преподавал в ГИТИСе.

Скончался актер от коронавирусной инфекции.