Скончался рязанский кардиохирург Александр Качинский

Скончался рязанский кардиохирург Александр Качинский. Качинский трудился в кардиодиспансере с 1987 года.

Скончался рязанский кардиохирург Александр Качинский. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает сайт областного клинического кардиологического диспансера.

Качинский трудился в кардиодиспансере с 1987 года. В его послужном списке около 4000 успешных операций и больше 80 научных работ.

Администрация ОККД выражает соболезнования родным и близким Александра Качинского и «желает мужества перед лицом утраты».