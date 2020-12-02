Семья рязанцев три ночи подряд обворовывала магазин стройтоваров

27 марта мужчина проник в закрытый магазин и забрал оттуда товары. На следующий день он отправился воровать стройматериалы вместе с сожительницей и матерью.

Семья из села Чернава Милославского района три ночи подряд обворовывала магазин стройтоваров. Об этом сообщило издательство «Пресса».

27 марта мужчина проник в закрытый магазин и забрал оттуда товары. На следующий день он отправился воровать стройматериалы вместе с сожительницей и матерью. 29 марта владелец магазина обнаружил недостачу и установил камеру видеонаблюдения. В эту уже ночь злоумышленники вновь пришли в магазин.

Хозяин передал записи камер наблюдения в полицию.

Районный суд признал всех троих виновными по пунктам а, б, в части 2 статьи 158 УК («Кража»). Изъятое имущество на сумму чуть более 50 тысяч рублей вернули владельцу. Мужчине и его сожительнице назначили по 240 часов обязательных работ, пенсионерке — штраф в размере семи тысяч рублей.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.