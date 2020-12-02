Рязанские управленцы представили Любимову концепцию развития областного центра

Зампред правительства Евгений Беленецкий, мэр Елена Сорокина, ее зам Владимир Бурмистров представили главе региона концепцию социально-экономического развития Рязани. Они рассказали о планах по модернизации городских пространств, реконструкции улиц, развитии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения областного центра.

В среду, 2 декабря, губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими управленцами, обучающимися в Сколкове. Зампред правительства Евгений Беленецкий, мэр Елена Сорокина, ее зам Владимир Бурмистров представили главе региона концепцию социально-экономического развития Рязани.

Они рассказали о планах по модернизации городских пространств, реконструкции улиц, развитии инфраструктуры и систем жизнеобеспечения областного центра.

По словам Сорокиной, участники группы опирались на то, что центру города присвоили статус исторического поселения регионального значения. Управленцы подготовили ряд проектов, которые прошли экспертную оценку и вызвали интерес со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Как рассказал Беленецкий, сейчас обсуждаются возможности по развитию городского транспорта, расширению маршрутной сети, продлению троллейбусных линий, приобретению нового подвижного состава, в том числе работающего на экологичном газомоторном топливе.

Бурмистрова добавил, что крупные инвестиции планируется привлечь и в ЖКХ. Рассматриваются варианты сотрудничества с «ВЭБ.РФ» в сфере теплоснабжения, есть предложения по обновлению техники водоканала. Обсуждается строительство завода мусоропереработки, вырабатывающего электроэнергию.

Кроме того, среди возможных проектов отметили строительство и реконструкция «ливневки», водоочистных сооружений, системы водоотведения.

«Рязань — столица региона. Она должна быть комфортной, и мы многое предпринимаем в этом направлении. Рассчитываю, что данная программа при поддержке мощнейшего института развития „ВЭБ.РФ“ позволит реализовать значимые для Рязанской области проекты, которые увидят и оценят люди», — заключил Любимов.