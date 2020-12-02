Рязанская область получила более 8 миллионов на поддержку добровольцев

Об этом на пленарном заседании IV Форума добровольцев Рязанской области в среду, 2 декабря, сказал Николай Любимов. По словам губернатора, на эти средства, включая региональное софинансирование, создается инфраструктура поддержки движения добровольцев.

Рязанская область получила из федерального бюджета более 8 миллионов рублей на поддержку волонтеров. Об этом на пленарном заседании IV Форума добровольцев Рязанской области в среду, 2 декабря, сказал Николай Любимов. По словам губернатора, на эти средства, включая региональное софинансирование, создается инфраструктура поддержки движения добровольцев, сообщает сайт регионального правительства.

Заседание проходило в онлайн-формате. Во время него обсуждали помощь, которую волонтеры оказывали государственным учреждениям в борьбе с распространением COVID-19. Также говорили о перспективах взаимодействия органов власти, общественных организаций с волонтерским движением в постпандемию.

В мероприятии участвовали глава рязанского минобра Ольга Щетинкина, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов, руководитель центра поддержки добровольчества Рязанской области Евгения Решетина, добровольцы регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», активисты волонтерского штаба медуниверситета имени Павлова.

Николай Любимов отметил, что региональное правительство считает поддержку добровольчества «одной из важных задач в своей работе».

«Сейчас такую работу мы ведем в рамках национального проекта „Образование“, есть количественные и качественные показатели, четкие задачи в этом направлении. И что немаловажно — поддержка добровольческой деятельности финансируется со стороны государства», — уточнил губернатор.

По его словам, за последние два года внедрили стандарт добровольческой деятельности, который разработан Агентством стратегических инициатив и включает лучшие практики. Кроме того, создан ресурсный центр поддержки добровольчества, где оказывается комплекс организационных, консультационных и методических услуг и координируется работа 29 муниципальных центров. Действуют отраслевые центры поддержки добровольчества при ряде областных министерств. Важной мерой поддержки также является обучение и подготовка волонтеров. В области существует система поощрения наиболее активных добровольцев, осуществляется нормативно-правовое сопровождение волонтерской деятельности.

«Не менее важная часть поддержки добровольцев — это помощь в реализации предложенных ими инициатив, — сказал Николай Любимов. — В Рязанской области много добровольческих проектов, которые мы поддерживаем совместно с региональными министерствами. Они реализуются в социальной сфере, в области охраны окружающей среды, оказывается помощь медикам в период пандемии коронавируса».