Рязанка на «Киа» устроила аварию у «Глобуса», пострадали дети

В 18:00 среды, 2 декабря, около дома 100 на улице Большой произошла авария. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В 18:00 среды, 2 декабря, около дома 100 на улице Большой произошла авария. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 34-летняя рязанка на Kia Rio выезжала с прилегающей территории и врезалась в Chevrolet Cruze под управлением 32-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

В результате травмы получили водитель Chevrolet и трое его пассажиров, в том числе трехлетний и пятилетний ребенок. Им оказали медпомощь.