«Ростелеком»: более 35 тысяч рязанцев выбрали видеосервис Wink

Помимо возможности смотреть цифровой видеосервис Wink обладатели приставки могут сформировать для себя на ее основе полноценный мультимедийный центр и подключать как игровые, так и образовательные сервисы, а также посещать интернет-магазины и смотреть различный контент в интернете.

Более 35 тысяч абонентов «Ростелекома» в Рязани и области выбрали видеосервис Wink. С начала года услугу подключили почти десять тысяч клиентов, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в компании.

Отмечается, что 17 тысяч жителей региона активно пользуются Wink на устройствах с операционной системой Andriod, около 13 тысяч — на Smart TV, и чуть больше пяти тысяч — на IOS. Спрос на сервис и сопутствующее оборудование особенно увеличился в период весенней самоизоляции. Так, на это время пришлась наибольшая доля продаж — 57% — на приставки Wink+ для просмотра одноименной видеоплатформы.

«Цифры говорят о том, что Wink пришелся по душе рязанцам. Этот современный мультимедийный сервис, объединяющий преимущества телевидения и онлайн-кинотеатра, задуман как единая мобильная среда потребления контента, и мы рады, что пользователи ее оценили. Наша компания активно развивает экосистему удобных сервисов и услуг под самые разнообразные потребности клиентов. Приставка Wink+ — яркое тому подтверждение. Она имеет гибкую операционную систему на базе Android, и любой пользователь может настроить ее под себя, выбирая наполнение из магазина приложений», — отметил Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

«В нашем доме интернет от „Ростелекома“ давно, причем на высоких скоростях, так как подключен по оптике. Недавно мы порадовали хорошим телевизором и своих родителей. У них часто гостят внуки, привыкшие к Wink и его развлекательному и образовательному контенту, поэтому приставка Wink+ оказалась идеальным решением. Дети радуются тому, что им по-прежнему доступны облачные игры, любимые каналы, а взрослые довольны тем, что быстро, без лишних проводов, дрели и мусора появилось отличное ТВ», — рассказал Илья Жариков, клиент «Ростелекома» из Рыбного.

Приставка подключается к сети любых провайдеров по Wi-Fi и может работать с роутерами в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Последняя частота является менее загруженной и рекомендуется производителем. При отсутствии беспроводной связи гаджет легко подключается традиционным способом. Приставку можно брать с собой в поездку, на дачу или в гости — при подключении к новому оператору она продолжит работать со всем доступным абоненту контентом.

Помимо возможности смотреть цифровой видеосервис Wink обладатели приставки могут сформировать для себя на ее основе полноценный мультимедийный центр и подключать как игровые, так и образовательные сервисы, а также посещать интернет-магазины и смотреть различный контент в интернете.