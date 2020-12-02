Под Рязанью нашли мертвым пенсионера
Его труп без признаков насильственной смерти нашли на участке акватории озера Бабинка. Следователи проводят проверку обстоятельств гибели мужчины, устанавливают причину смерти.
В селе Поляны нашли мертвым пенсионера. Об этом
65-летний рязанец отправился ловить рыбу утром 2 декабря. Днем его труп без признаков насильственной смерти нашли на участке акватории озера Бабинка.
Следователи проводят проверку обстоятельств гибели мужчины, устанавливают причину смерти.