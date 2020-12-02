Под Рязанью нашли мертвым пенсионера

Его труп без признаков насильственной смерти нашли на участке акватории озера Бабинка. Следователи проводят проверку обстоятельств гибели мужчины, устанавливают причину смерти.

В селе Поляны нашли мертвым пенсионера. Об этом пишет «МК в Рязани». Как сообщает газета, мужчина погиб во время рыбалки.

65-летний рязанец отправился ловить рыбу утром 2 декабря. Днем его труп без признаков насильственной смерти нашли на участке акватории озера Бабинка.

Следователи проводят проверку обстоятельств гибели мужчины, устанавливают причину смерти.