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Переболевших коронавирусом предупредили о преждевременном старении
Даже в легкой форме коронавирус может вызывать преждевременное старение. У 70 процентов переболевших наблюдали патологию некоторых внутренних органов.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предполагает, что коронавирус даже в легкой форме может вызывать преждевременное старение. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает РИА Новости.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы», — сказала Баранова. По ее словам, обычно такие диагнозы бывают у 60-летних людей. Но у тех, кто перенес ковид, они встречаются уже в 40-летнем возрасте.

«Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать», — добавляет исследовательница.