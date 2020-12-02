Онищенко рассказал, кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19. По его словам, в стационаре нужно лечиться людям с диабетом и онкологией.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с « Вечерней Москвой », кому нужна госпитализация при легкой форме COVID-19. По его словам, в стационаре нужно лечиться людям с диабетом и онкологией.

«При наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация», — пояснил Онищенко.

Он также пояснил, что госпитализировать стоит всех, у кого кого коронавирус протекает тяжело.