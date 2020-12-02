В Рязани снова проверили соблюдение масочного режима в транспорте

Водителей и кондукторов ежедневно обеспечивают необходимым количеством масок, перчаток, а также дезинфицирующими средствами. Об этом сообщили в мэрии.

Во вторник, 1 декабря, в Рязани прошли очередные рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в мэрии .

Нарушителей выявили среди пассажиров, водителей и кондукторов. С работниками подвижного состава проведут дополнительные инструктажи.

Отмечается, что водителей и кондукторов ежедневно обеспечивают необходимым количеством масок, перчаток, а также дезинфицирующими средствами.