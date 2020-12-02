Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения COVID-19
Израильские ученые опубликовали на портале ScienceDirect результаты исследований, согласно которым, люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения COVID-19.
Израильские ученые опубликовали на портале ScienceDirect результаты исследований, согласно которым, люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения COVID-19,
Один из авторов исследования, доктор Юджин Мерзон нашел три гипотезы, объясняющие эти выводы. Так, респираторная аллергия связана со значительным сокращением фермента АСЕ2, который коронавирус использует как точку входа в клетку.
Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса. Третий фактор, как считает эксперт, связан с тем, что больные астмой с большей вероятностью соблюдают меры профилактики.