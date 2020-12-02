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Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения COVID-19
Израильские ученые опубликовали на портале ScienceDirect результаты исследований, согласно которым, люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения COVID-19.

Израильские ученые опубликовали на портале ScienceDirect результаты исследований, согласно которым, люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения COVID-19, передает РИА Новости.

Один из авторов исследования, доктор Юджин Мерзон нашел три гипотезы, объясняющие эти выводы. Так, респираторная аллергия связана со значительным сокращением фермента АСЕ2, который коронавирус использует как точку входа в клетку.

Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса. Третий фактор, как считает эксперт, связан с тем, что больные астмой с большей вероятностью соблюдают меры профилактики.