На Окружной дороге «Ларгус» столкнулся с двумя грузовиками

Авария произошла на 189-м километре трассы М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Без пострадавших не обошлось.

Утром в среду, 2 декабря, на Окружной дороге в Рязани произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На 189-м километре трассы М-5 вынуждено остановился грузовик Iveco с полуприцепом. В 6:20 56-летний рязанец на Lada Largus не выбрал безопасную скорость и врезался в грузовик. После удара Lada столкнулся с фурой Scania под управлением 53-летнего рязанца, который двигался в попутном направлении.

В результате водитель Lada Largus и его 66-летняя пассажирка получили травмы, женщину госпитализировали.