\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
Птн, 04
-6°
ЦБ USD 75.62 -0.7 03/12
ЦБ EUR 91.31 0 03/12
Нал. USD 75.51 / 76.7 13:29
Нал. EUR 90.86 / 91.55 13:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
1 час назад
213
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
9 165
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
9 795
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
21 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
На Окружной дороге «Ларгус» столкнулся с двумя грузовиками
Авария произошла на 189-м километре трассы М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Без пострадавших не обошлось.

Утром в среду, 2 декабря, на Окружной дороге в Рязани произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На 189-м километре трассы М-5 вынуждено остановился грузовик Iveco с полуприцепом. В 6:20 56-летний рязанец на Lada Largus не выбрал безопасную скорость и врезался в грузовик. После удара Lada столкнулся с фурой Scania под управлением 53-летнего рязанца, который двигался в попутном направлении.

В результате водитель Lada Largus и его 66-летняя пассажирка получили травмы, женщину госпитализировали.