\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
Птн, 04
-5°
ЦБ USD 76.32 0.12 02/12
ЦБ EUR 91.31 0.11 02/12
Нал. USD 75.5 / 77.93 08:54
Нал. EUR 91.1 / 91.25 06:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
8 904
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
9 516
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
20 916
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
34 655
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
СМИ: полиция предложила допускать к экзаменам на «права» с 16 лет
Это указано в проекте административного регламента по проведению экзаменов на водительское удостоверение, пишет «Коммерсант». Кроме того, предполагается, что водить можно будет с 17 лет.

МВД предложило допускать к экзаменам на «права» с 16 лет. Это указано в проекте административного регламента по проведению экзаменов на водительское удостоверение, пишет «Коммерсант». Кроме того, предполагается, что водить можно будет с 17 лет.

Сейчас сдать экзамен можно в 17 лет, а садиться за руль — с 18 лет.

В проекте говорится, что для допуска к экзамену подростку нужно согласие одного из родителей.

Кроме того, в проекте регламента по сдаче экзаменов прописаны шесть оснований для недопуска до экзамена: если кандидат не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены документы, если документы подделаны или похищены, а также если не оплачена госпошлина, или у автошколы нет лицензии.