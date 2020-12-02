СМИ: полиция предложила допускать к экзаменам на «права» с 16 лет

Это указано в проекте административного регламента по проведению экзаменов на водительское удостоверение, пишет «Коммерсант». Кроме того, предполагается, что водить можно будет с 17 лет.

МВД предложило допускать к экзаменам на «права» с 16 лет. Это указано в проекте административного регламента по проведению экзаменов на водительское удостоверение, пишет «Коммерсант». Кроме того, предполагается, что водить можно будет с 17 лет.

Сейчас сдать экзамен можно в 17 лет, а садиться за руль — с 18 лет.

В проекте говорится, что для допуска к экзамену подростку нужно согласие одного из родителей.

Кроме того, в проекте регламента по сдаче экзаменов прописаны шесть оснований для недопуска до экзамена: если кандидат не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены документы, если документы подделаны или похищены, а также если не оплачена госпошлина, или у автошколы нет лицензии.