Минздрав объяснил семичасовую очередь на томографию в Рязани

Ранее рязанец пожаловался на то, что ему пришлось отстоять семь часов в очереди на КТ. Комментарий министерства опубликовали в соцсетях.

Региональный минздрав прокомментировал жалобу рязанца на семичасовую очередь на компьютерную томографию легких. Комментарий министерства опубликовали в соцсетях.

«К сожалению, проблема очередей пока сохраняется. Желающих пройти КТ много, как по направлению от врача, так и по собственному желанию. В условиях пандемии значительно возросла нагрузка на медицинских работников. Специалисты, работая на износ, все же стараются оказать медицинскую помощь каждому нуждающемуся. Просим набраться терпения», — говорится в сообщении.