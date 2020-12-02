Любимов: темпы COVID-19 в Рязанской области удалось снизить благодаря волонтерскому сообществу

В среду, 2 декабря, губернатор Николай Любимов открыл IV Форум добровольцев Рязанской области. Он отметил вклад добровольцев в развитие региона и заявил, что во многом благодаря их помощи удалось снизить темпы распространения коронавируса.

В среду, 2 декабря, губернатор Николай Любимов открыл IV Форум добровольцев Рязанской области. Он отметил вклад волонтеров в развитие региона и заявил, что во многом благодаря их помощи удалось снизить темпы распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт областного правительства.

Церемония открытия форума прошла в «Точке кипения» технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра. За трансляцией наблюдали более тысячи человек.

Николай Любимов вместе с главой минобра Ольгой Щетинкиной и руководителем центра поддержки добровольчества Рязанской области Евгенией Решетиной посетил фотовыставку «Добровольчество через всю жизнь». Губернатор также выступил на пленарном заседании Форума «#МыВместе: потенциал добровольцев в оказании помощи государственным учреждениям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Рязанской области и перспективы развития взаимодействия в постпандемию».

По словам главы региона, форум объединил «большое количество активных, неравнодушных рязанцев разного возраста».

«Важно, что на площадке Форума мы можем обобщить накопленный опыт, познакомиться с наиболее успешными практиками, определить дальнейшие векторы развития добровольческого движения в регионе», — сказал губернатор.

Он отметил, что добровольчество поддерживается президентом, Правительством России и правительством Рязанской области.

Любимов выразил уверенность, что в Рязанской области движение добровольцев будет развиваться: сейчас оно насчитывает порядка 78 тысяч человек.

«Работа волонтеров в настоящее время весьма многогранна. Их помощь востребована в социальной сфере, прежде всего там, где оказываются социальные услуги гражданам, где решаются важные вопросы охраны окружающей среды, реализуются значимые инициативы и проекты, которые призваны улучшить жизнь людей, -считает Любимов. — Вклад добровольцев в развитие нашего государства, Рязанского региона огромен. Особенно это чувствуется сейчас, в период пандемии. Считаю, что во многом благодаря волонтерскому сообществу удалось снизить темпы распространения коронавируса в Рязанской области. Формирующаяся в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах».

Губернатор подчеркнул, что важно продолжать укреплять взаимодействие волонтеров с региональными органами власти, муниципалитетами, общественными организациями.

«Здесь есть над чем работать, необходимо стремиться к вовлечению как можно больше людей разного возраста в созидательную волонтерскую активность, а для этого нужно и дальше развивать инфраструктуру поддержки добровольчества», — заключил Любимов.