\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
Птн, 04
-6°
ЦБ USD 75.62 -0.7 03/12
ЦБ EUR 91.31 0 03/12
Нал. USD 75.51 / 76.7 13:29
Нал. EUR 90.86 / 91.55 13:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
1 час назад
213
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
9 165
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
9 795
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
21 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
КРЭТ представит утилизатор масок и перчаток
Холдинг «КРЭТ» Госкорпорации Ростех разработал и начал поставлять на рынок установки для утилизации медицинских отходов опасного и чрезвычайно опасного классов. В настоящее время прорабатывается возможность поставки устройств в крупные организации для утилизации использованных одноразовых масок и перчаток.

Холдинг «КРЭТ» Госкорпорации Ростех разработал и начал поставлять на рынок установки для утилизации медицинских отходов опасного и чрезвычайно опасного классов. В настоящее время прорабатывается возможность поставки устройств в крупные организации для утилизации использованных одноразовых масок и перчаток. В 2021 году объем выпуска и сбыта утилизаторов планируется увеличить на 66%.

К выпуску систем обеззараживания медицинских отходов Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приступил в 2019 году. На сегодняшний день заказчикам поставлено 13 первых утилизаторов. Эффективность работы установок и сложная эпидемиологическая ситуация вызвали рост спроса на оборудование — сегодня предприятием представлена целая линейка утилизаторов различных мощностей для широкого применения.

«Сегодня, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным, очень остро стоит вопрос безопасной, экологичной утилизации использованных масок и перчаток. Решить данную проблему позволяет продукция Государственного Рязанского приборного завода, которая уже используется в медицинских учреждениях и подтвердила свою эффективность. Производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск необходимого объема продукции. При этом цена отечественных установок существенно ниже зарубежных аналогов, что повышает доступность оборудования», — отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделения Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Утилизаторы АО «КРЭТ» оснащены стерилизационными камерами объемом от 21 до 75 литров, благодаря компактности, простоте в эксплуатации и отсутствию специальных технических требований они подходят для использования в офисно-деловых, торгово-развлекательных центрах, на промышленных предприятиях, в административных и образовательных учреждениях.

Приборы предназначены для обеззараживания самых разных типов медицинских отходов — от шприцев до перевязочных материалов, масок и перчаток. Применяемая в утилизаторах технология гарантирует экологическую и эпидемиологическую безопасность: обеззараживание осуществляется посредством автоклавирования с помощью вакуумной термической обработки при температуре около 136 градусов. Обработанные материалы при помощи пресса-деструктора уменьшаются в объеме, чтобы исключить их повторное использование.