КРЭТ представит утилизатор масок и перчаток

Холдинг «КРЭТ» Госкорпорации Ростех разработал и начал поставлять на рынок установки для утилизации медицинских отходов опасного и чрезвычайно опасного классов. В настоящее время прорабатывается возможность поставки устройств в крупные организации для утилизации использованных одноразовых масок и перчаток.

Холдинг «КРЭТ» Госкорпорации Ростех разработал и начал поставлять на рынок установки для утилизации медицинских отходов опасного и чрезвычайно опасного классов. В настоящее время прорабатывается возможность поставки устройств в крупные организации для утилизации использованных одноразовых масок и перчаток. В 2021 году объем выпуска и сбыта утилизаторов планируется увеличить на 66%.

К выпуску систем обеззараживания медицинских отходов Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приступил в 2019 году. На сегодняшний день заказчикам поставлено 13 первых утилизаторов. Эффективность работы установок и сложная эпидемиологическая ситуация вызвали рост спроса на оборудование — сегодня предприятием представлена целая линейка утилизаторов различных мощностей для широкого применения.

«Сегодня, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным, очень остро стоит вопрос безопасной, экологичной утилизации использованных масок и перчаток. Решить данную проблему позволяет продукция Государственного Рязанского приборного завода, которая уже используется в медицинских учреждениях и подтвердила свою эффективность. Производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск необходимого объема продукции. При этом цена отечественных установок существенно ниже зарубежных аналогов, что повышает доступность оборудования», — отметил генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделения Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Утилизаторы АО «КРЭТ» оснащены стерилизационными камерами объемом от 21 до 75 литров, благодаря компактности, простоте в эксплуатации и отсутствию специальных технических требований они подходят для использования в офисно-деловых, торгово-развлекательных центрах, на промышленных предприятиях, в административных и образовательных учреждениях.

Приборы предназначены для обеззараживания самых разных типов медицинских отходов — от шприцев до перевязочных материалов, масок и перчаток. Применяемая в утилизаторах технология гарантирует экологическую и эпидемиологическую безопасность: обеззараживание осуществляется посредством автоклавирования с помощью вакуумной термической обработки при температуре около 136 градусов. Обработанные материалы при помощи пресса-деструктора уменьшаются в объеме, чтобы исключить их повторное использование.