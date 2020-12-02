Касимовцу грозит до четырех лет тюрьмы за похищенный кусок мяса
Мужчина взял в магазине полки упакованный в пленку кусок мяса, спрятал его под куртку и пошел к выходу. Продавец нажала кнопку сигнализации и попыталась задержать злоумышленника, но тот стал угрожать ей и выбежал.
Касимовцу грозит до четырех лет тюрьмы за похищенный кусок мяса. Об этом
Мужчина взял в магазине полки упакованный в пленку кусок мяса, спрятал его под куртку и пошел к выходу. Продавец нажала кнопку сигнализации и попыталась задержать злоумышленника, но тот стал угрожать ей и выбежал.
Приехавшие полицейские задержали мужчину у магазина. На него завели дело по статье 161 («Грабеж»).
Отмечается, что ранее 45-летнего касимовца судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.