Касимовцу грозит до четырех лет тюрьмы за похищенный кусок мяса

Мужчина взял в магазине полки упакованный в пленку кусок мяса, спрятал его под куртку и пошел к выходу. Продавец нажала кнопку сигнализации и попыталась задержать злоумышленника, но тот стал угрожать ей и выбежал.

Касимовцу грозит до четырех лет тюрьмы за похищенный кусок мяса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина взял в магазине полки упакованный в пленку кусок мяса, спрятал его под куртку и пошел к выходу. Продавец нажала кнопку сигнализации и попыталась задержать злоумышленника, но тот стал угрожать ей и выбежал.

Приехавшие полицейские задержали мужчину у магазина. На него завели дело по статье 161 («Грабеж»).

Отмечается, что ранее 45-летнего касимовца судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.