Калужский подросток убил мужчину и представил это суицидом

На трупе обнаружили следы насильственной смерти. При этом тело было привязано веревкой за шею к батарее для инсценировки самоубийства. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Во вторник, 1 декабря, в доме на переулке Теренинском в Калуге обнаружили тело 43-летнего мужчины. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

На трупе обнаружили следы насильственной смерти. При этом тело было привязано веревкой за шею к батарее для инсценировки самоубийства.

По факту убийства возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Подозреваемого задержали, им оказался 16-летний студент калужского техникума, состоящий на учете по делам несовершеннолетних и привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Подросток выдал орудия преступления — отвертку и нож, а также признался в преступлении, которое совершил во время застолья.

Расследование продолжается.