Калужанка заказала приворот мужчины и стала жертвой мошенницы

Подозреваемую разыскали, ей оказалась 36-летняя жительница Курска. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.

Жительница Калуги нашла в интернете объявление о магических услугах и решила заказать приворот мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина связалась ведьмой, которая попросила перевести на ее счет более 10 тысяч рублей для заговора амулета. Когда калужанка перевела деньги, мошенница перестала выходить на связь.

Подозреваемую разыскали, ей оказалась 36-летняя жительница Курска. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.