Из-за аварии жители четырех рязанских улиц остались без воды

Из-за аварии жители четырех рязанских улиц остались без воды. В мэрии сообщили, что на место предполагаемого порыва приехали аварийные службы. Ремонт планируется завершить ночью. Ранее в соцсетях появились жалобы на ручьи воды, текущие по улицам микрорайона Горроща.

Из-за аварии жители четырех рязанских улиц остались без воды. В мэрии сообщили, что подача прекращена в частном секторе на улицах Стройкова, Ленкома, 2 и 3 Линии. На место предполагаемого порыва приехали аварийные службы. Ремонт планируется завершить ночью.

Ранее в соцсетях появились жалобы на ручьи воды, текущие по улицам микрорайона Горроща.