Из рязанского гипермаркета украли пять смартфонов

По записям камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемых. Двое мужчин по очереди незаметно от продавцов забирали с витрин телефоны и скрывались.

Из рязанского гипермаркета украли пять смартфонов. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По записям камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемых. Двое мужчин по очереди незаметно от продавцов забирали с витрин телефоны и скрывались.

Обоих подозреваемых ранее судили: 29-летний рецидивист провел за кражи в тюрьме несколько лет, а 38-летний мужчина имеет более десяти судимостей, в числе которых, кроме краж, фигурирует наркоторговля. Как уточнили в полиции, второй подозреваемый провел за решеткой 15 лет.

Подозреваемых нашли. Они успели сбыть телефоны.

На мужчин завели дела по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.