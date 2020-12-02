Инфекционист рассказала, как избежать раннего старения из-за COVID-19

Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько в беседе с URA.ru. прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19. Она отметила, что коронавирус поражает стенки артерий и сосудов, и с этим может справиться только комплексное лечение.

Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько в беседе с URA.ru. прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19. Она отметила, что коронавирус поражает стенки артерий и сосудов, и с этим может справиться только комплексное лечение.

Стенько уточнила, что описанные у выздоровевших от COVID-19 патологии — жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы — возможны после любого тяжелого инфекционного заболевания.

Она призвала «защищаться от инфекции всеми возможными способами».

Ранее переболевших коронавирусом предупредили о преждевременном старении.