Дмитрий Хубезов прочитал онлайн-лекцию студентам

На лекции Дмитрия Хубезова спросили, что нужно делать, если у человека есть подозрения на ВИЧ-инфекцию. Первый зампред облдумы рассказал, что в Рязани работает Центр профилактики и борьбы со СПИДом, туда и следует обратиться. Это можно сделать анонимно.

Первый заместитель председателя областной Думы Дмитрий Хубезов выступил перед студентами в режиме онлайн с лекцией о СПИДе. Встреча прошла 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом. Дмитрий Хубезов рассказал, как обезопасить себя и своих близких от СПИДа, какие существуют методы диагностики, поделился основными правилами здорового образа жизни.

Также Дмитрий Хубезов, имея большой опыт работы с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, разъяснил основные механизмы профилактики и лечения заболевания. Он еще раз призвал всех использовать маски и соблюдать дистанцию в общественных местах, а также напомнил, что к группе повышенного риска, помимо пожилых людей, относятся люди с диабетом.

На лекции Дмитрия Хубезова спросили, что нужно делать, если у человека есть подозрения на ВИЧ-инфекцию. Первый зампред облдумы рассказал, что в Рязани работает Центр профилактики и борьбы со СПИДом, туда и следует обратиться. Это можно сделать анонимно.

Слушатели поблагодарили за встречу и выразили поддержку всем врачам, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.