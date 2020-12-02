\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
Птн, 04
-5°
ЦБ USD 75.62 -0.7 03/12
ЦБ EUR 91.31 0 03/12
Нал. USD 75.41 / 76.7 17:44
Нал. EUR 90.91 / 91.65 17:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
8 часов назад
1 045
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
9 695
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
10 330
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
21 699
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Бывшую сотрудницу рязанских приставов осудили за махинации с деньгами
Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК. Женщина не признала свою вину.

Бывшую сотрудницу регионального УФССП осудили за махинации с деньгами. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что с февраля 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая похитила с депозитного счета отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей. Она перечислила деньги на банковские счета подставных лиц.

Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК.

Женщина не признала свою вину. Ее приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.