Бывшую сотрудницу рязанских приставов осудили за махинации с деньгами

Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК. Женщина не признала свою вину.

Бывшую сотрудницу регионального УФССП осудили за махинации с деньгами. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что с февраля 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая похитила с депозитного счета отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей. Она перечислила деньги на банковские счета подставных лиц.

Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК.

Женщина не признала свою вину. Ее приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.