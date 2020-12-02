Болельщиков МХК «Рязань ВДВ» проверили на соблюдение масочного режима

Особое внимание уделили «входному фильтру» в ДС «Олимпийский». Ранее вице-губернатор Игорь Греков высказал замечание по его организации.

В среду, 2 декабря, болельщиков молодежного хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» проверили на соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Особое внимание уделили «входному фильтру» в ДС «Олимпийский». Ранее вице-губернатор Игорь Греков высказал замечание по его организации, на этот раз контроль наладили.

Рязанцам напомнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей.