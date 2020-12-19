Жителей Рязанской области предупредили о гололедице

В субботу, 19 декабря, МЧС опубликовало метеопредупреждение: на территории Рязанской области утром и днем ожидается гололед, на дорогах гололедица, местами сильная. Следует носить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон. Водителям следует не нарушать скоростной режим.

В субботу, 19 декабря, МЧС опубликовало метеопредупреждение: на территории Рязанской области утром и днем ожидается гололед, на дорогах гололедица, местами сильная.

В МЧС дали советы, как избежать травм на скользких дорогах. Следует носить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон. На подошвы можно наклеить лейкопластырь или изоленту или натереть их наждачной бумагой.

Двигаться нужно осторожно и медленно, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю», — пояснили спасатели.

Автовладельцев призвали быть предельно внимательнами за рулем и соблюдать скоростной режим.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в отдельный районах Рязанской области ожидается метель. Температура воздуха по области днем -8, -3 градуса.