За сутки в Рязанской области еще трое человек умерли от коронавируса

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области выявили 136 новых случаев заражения COVID-19, трое умерли, 130 вылечились.

По данным федерального оперштаба 19 декабря, за последние сутки в Рязанской области выявили 136 новых случаев заражения COVID-19, трое умерли, 130 вылечились.

Всего за время пандемии в области коронавирус диагностировали у 16 499 жителей, выздоровели 15 045, скончались 126 человек.

В России за последние сутки число новых подтвержденных случаев ковида составило 28 209 в 85 регионах. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 2 819 429 заболевших.