\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-7°
Вск, 20
-9°
Пнд, 21
-11°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 74.8 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
Вчера 13:41
3 772
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 2020 14:28
4 002
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
5 972
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
15 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
За сутки в Рязанской области еще трое человек умерли от коронавируса
По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области выявили 136 новых случаев заражения COVID-19, трое умерли, 130 вылечились.

По данным федерального оперштаба 19 декабря, за последние сутки в Рязанской области выявили 136 новых случаев заражения COVID-19, трое умерли, 130 вылечились.

Всего за время пандемии в области коронавирус диагностировали у 16 499 жителей, выздоровели 15 045, скончались 126 человек.

В России за последние сутки число новых подтвержденных случаев ковида составило 28 209 в 85 регионах. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 2 819 429 заболевших.