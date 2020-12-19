В Сасовском районе пропал мужчина

22-летний мужчина ушел из дома в селе Глядково 18 декабря и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи.

В Сасовском районе пропал 22-летний Алексей Сухоедов. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области .

Мужчина ушел из дома в селе Глядково 18 декабря и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы, рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы. Был одет в бежевую удлиненную дубленку, серую шапку, черные штаны и дутые сапоги.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.