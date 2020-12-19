В Рязанской области 20 декабря продолжится небольшой снег
В воскресенье 20 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха по области ночью -12, -7 градусов, местами до -15, днем -9, -4 градуса.
На сайте регионального ГУ МЧС
Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем без существенных осадков.
На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью -12, -7 градусов, местами до -15, днем -9, -4 градуса.
Напомним, жителей Рязанской области предупредили о гололедице. В МЧС дали советы, как избежать травм в такую погоду.