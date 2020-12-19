В Рязани задержали серийного вора смартфонов

В Рязани задержали серийного вора смартфонов. Злоумышленником оказался 33-летний житель Рыбновского района, неоднократно судимый за кражи и грабежи. Он несколько раз незаметно выносил из магазинов телефоны и другие ценные вещи.

Полицейские по Железнодорожному району Рязани по горячим следам раскрыли кражу мобильного из магазина. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Администратор магазина подержанных вещей сообщил в полицию, что из торгового зала пропал мобильный телефон. Полицейские выяснили, что за некоторое время до пропажи смартфона работник магазина взял его с прилавка, чтобы показать посетителям. Однако клиенты телефон не купили. Администратор положил смартфон на стойку, а через некоторое время обнаружил его пропажу.

По записям с камер видеонаблюдения установили двоих посетителей. Один из мужчин огляделся по сторонам и забрал с прилавка телефон.

Злоумышленником оказался 33-летний житель Рыбновского района, неоднократно судимый за кражи и грабежи. Он несколько раз незаметно выносил из магазинов телефоны и другие ценные вещи.

Рецидивиста нашли и задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело о краже.