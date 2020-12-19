В России могут назначить зарплату для матерей

Российские женщины, воспитывающие детей, должны получать регулярную выплату. С таким предложением выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин. По его словам, это будет способствовать повышению рождаемости.

Российские женщины, воспитывающие детей, должны получать регулярную выплату. С таким предложением выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин, сообщает РИА Новости.

По его мнению, надо «вводить постоянные выплаты родителям в виде зарплаты мам». По словам депутата, это будет способствовать повышению рождаемости.

Шеин также считает необходимым регулярно выплачивать деньги семьям, находящихся в тяжелом финансовом положении.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.