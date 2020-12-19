В России могут назначить зарплату для матерей
Российские женщины, воспитывающие детей, должны получать регулярную выплату. С таким предложением выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин. По его словам, это будет способствовать повышению рождаемости.
Российские женщины, воспитывающие детей,
По его мнению, надо «вводить постоянные выплаты родителям в виде зарплаты мам». По словам депутата, это будет способствовать повышению рождаемости.
Шеин также считает необходимым регулярно выплачивать деньги семьям, находящихся в тяжелом финансовом положении.
Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.