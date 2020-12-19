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В полиции рассказали о сбитой женщине в Касимове
В региональном УМВД рассказали о наезде на пешехода, который произошел 18 декабря в Касимове. 47-летний местный житель за рулем Renault Logan на улице Ленина сбил 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая в больнице.

В региональном УМВД рассказали о наезде на пешехода, который произошел 18 декабря в Касимове.

ДТП произошло около 19:05. По предварительной информации, 47-летний местный житель за рулем Renault Logan ехал по улице Ленина, около дома №2Д он сбил 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщину госпитализировали.

Проводится проверка.

Напомним, накануне информацию о ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.