В полиции рассказали о сбитой женщине в Касимове

В региональном УМВД рассказали о наезде на пешехода, который произошел 18 декабря в Касимове. 47-летний местный житель за рулем Renault Logan на улице Ленина сбил 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая в больнице.