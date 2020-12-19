В полиции рассказали о сбитой женщине в Касимове
В региональном УМВД рассказали о наезде на пешехода, который произошел 18 декабря в Касимове. 47-летний местный житель за рулем Renault Logan на улице Ленина сбил 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая в больнице.
В региональном УМВД рассказали о наезде на пешехода, который произошел 18 декабря в Касимове.
ДТП произошло около 19:05. По предварительной информации, 47-летний местный житель за рулем Renault Logan ехал по улице Ленина, около дома №2Д он сбил 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП женщину госпитализировали.
Проводится проверка.
Напомним, накануне информацию о ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.