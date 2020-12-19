В Подмосковье наручники защитили полицейского от пули
В подмосковном Егорьевске мужчина стрелял по сотрудникам полиции. Пуля попала в наручники правоохранителя. Полицейский остался жив.
В подмосковном Егорьевске мужчина стрелял по сотрудникам полиции. Пуля попала в наручники правоохранителя. Об этом
Происходящее попало на видео.
По предварительным данным, полицейские приехали из Камчатского края по делу, связанному с наркотиками. Злоумышленник открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника и застряла среди звеньев.
Злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Информация об этом проверяется.