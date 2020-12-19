В Михайловском районе насмерть сбили шедшего по трассе мужчину

ДТП произошло в субботу, 19 декабря, примерно в 3:30 на трассе Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 50-летний скопинец на Datsun on-DO ехал в сторону Москвы и сбил 58-летнего нижегородца.

В Михайловском районе насмерть сбили шедшего по трассе мужчину. Об этом сообщило издательство «Пресса».

ДТП произошло в субботу, 19 декабря, примерно в 3:30 на трассе Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 50-летний скопинец на Datsun on-DO ехал в сторону Москвы и сбил 58-летнего нижегородца. Тот шел по проезжей части в том же направлении.

Пострадавший умер на месте.

Отмечается, что авария случилась на мокром неосвещенном участке дороги.