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В Михайловском районе насмерть сбили шедшего по трассе мужчину
ДТП произошло в субботу, 19 декабря, примерно в 3:30 на трассе Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 50-летний скопинец на Datsun on-DO ехал в сторону Москвы и сбил 58-летнего нижегородца.

В Михайловском районе насмерть сбили шедшего по трассе мужчину. Об этом сообщило издательство «Пресса».

ДТП произошло в субботу, 19 декабря, примерно в 3:30 на трассе Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 50-летний скопинец на Datsun on-DO ехал в сторону Москвы и сбил 58-летнего нижегородца. Тот шел по проезжей части в том же направлении.

Пострадавший умер на месте.

Отмечается, что авария случилась на мокром неосвещенном участке дороги.