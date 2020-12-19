Шестилетняя блогерша из России попала в список журнала Forbes

Шестилетняя Анастасия Радзинская вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube и заработала 18,5 миллионов долларов. У девочки есть несколько YouTube-каналов и в целом аудитория в 190,6 млн подписчиков.

Шестилетняя Анастасия Радзинская вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube и заработала 18,5 миллионов долларов. Рейтинг опубликовали 18 декабря на сайте Forbes.

У девочки есть несколько YouTube-каналов и в целом аудитория в 190,6 млн подписчиков. Она заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2020 года по версии журнала Forbes. Ее доход составил 18,5 миллионов долларов.

Настя Радзинская родилась в Краснодаре, в 2018 году переехала с родителями в штат Флорида. У девочки ДЦП, ее родители создали видеоблог для отслеживания прогресса в лечении.

В этом году Радзинская стала популярна в соцсети TikTok, собрав 3 млн подписчиков.

Первое место в рейтинге Forbes уже три года занимает девятилетний американец Райан Каджи с каналом Ryan’s World с годовым доходом 29,5 миллионов долларов.