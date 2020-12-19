Рязанский пожарный заявил, что не видел Грекова во время эвакуации людей в воинской части

На YouTube-канале вышло очередное видео, связанное с просьбой рязанки наградить вице-губернатора Игоря Грекова за спасение людей во время взрывов и пожара в воинской части в Скопинском районе. Начальник пожарной команды воинской части 55443-РК Игорь Герасимчук, участвовавший в ликвидации ЧС и эвакуации населения заявил, что не видел Грекова во время эвакуации людей в воинской части.

На YouTube-канале вышло очередное видео, связанное с просьбой рязанки наградить вице-губернатора Игоря Грекова за спасение людей во время взрывов и пожара в воинской части в Скопинском районе. Начальник пожарной команды воинской части 55443-РК Игорь Герасимчук, участвовавший в ликвидации ЧС и эвакуации населения заявил, что не видел Грекова во время эвакуации людей в воинской части.

«Была паника, бежали все, — вспоминает мужчина. — Первые действия, которые я сделал — спросил у личного состава, остался ли кто-то там, на территории, где все взрываалось. Мне сказали, что там остался только танкист. В танк прилетел снаряд, и они не знают, жив он или нет».

Герасимчук пояснил, что группа из семи-восьми человек эвакуировала население, «которое не могло выходить — это бабушки, дедушки старые, инвалиды».

«Эти вот семь-восемь человек готовы подтвердить, что именно в Желтухино, в воисковой части 55443-РК, мы не видели данного вице-губернатора, его там не было», — подчеркивает пожарный.

Он отметил, что может говорить только о тех, кто находился на месте взрывов. По его словам, там были командир части и начальник отдела хранения.

«Эти двое офицеров находились там и помогали нам, гражданскому персоналу, эвакуировать людей. Больше из руководящих людей в том месте, где все взрывалось, я никого не видел», — утверждает Герасимчук.

Он подтвердил, что заметил Грекова примерно в пяти-шести километрах от места взрывов в штабе пожаротушения.

«Да он там был, я его лично видел и общался с ним. Но именно там, а не на месте эвакуации», — настаивает Герасимчук.

Он задался вопросом, возможно ли получить контузию на расстоянии километра от эпицентра взрывов (ранее просившая Путина о награде для Грекова рязанка упоминала о контузии вице-губернатора — прим. ред.). Пожарный также рассказал, что около 21:00 устраивал обход по домам с рязанским ОМОНом, там оставались люди.

«Извините меня, если вы эвакуируете — то эвакуируйте всех, — говорит он. — Как можно вытащить семь человек, а еще пятерых оставить?»

Кроме того, пожарный недоумевает, куда вице-губернатор передавал пострадавших.

Напомним, в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции президента Безукладова попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре.

Позже Mash нашел рязанцев, усомнившихся в «героизме» Игоря Грекова. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор.

Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся.

«Я воспитан на таких героях, как Жуков, таких, как Гагарин и многих-многих других… Понимаете, встает другой у меня вопрос: неужели так можно получить Героя России?» — рассуждает о наградах пожарный.

По его мнению, более героический поступок совершил танкист Дмитрий Соломатин, который пытался «прикрыть» других, и в это время в его машину попал снаряд.